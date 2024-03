Liguria: stop alla costruzione della diga a Genova

"Una volta di più, un'importante opera per Genova, per la Liguria e per l'intero Paese viene contestata per motivi formali anziché sostanziali. Se qualche funzionario pubblico ha scelto un percorso più diretto rispetto alla burocrazia che avrebbe ostacolato o bloccato la costruzione della Diga, dovrebbe essere elogiato e meritare la gratitudine di tutti", ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in risposta allo stop imposto dall'ANAC alla costruzione della Diga di Genova. "La mia Liguria è quella che sostiene la realizzazione della diga, non le obiezioni formali", ha aggiunto Toti. "La mia Liguria continuerà sempre a combattere l'ipocrisia della forma a discapito della sostanza".