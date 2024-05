La Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di fermare l'offensiva a Rafah

L Corte internazionale di giustizia ha emesso una sentenza cruciale riguardante Gaza, in seguito a una causa intentata da Pretoria. La Corte ha ordinato a Israele di fermare "immediatamente" l'offensiva a Rafah, nel sud di Gaza, citando un «rischio immediato» per il popolo palestinese. Israele dovrà inoltre presentare un rapporto sulle misure adottate entro un mese.

«Israele deve immediatamente sospendere la sua offensiva militare o qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte», ha dichiarato il presidente del tribunale, Nawaf Salam. Questa è la terza volta quest’anno che la Corte, composta da 15 giudici, emette ordini preliminari per ridurre il numero di morti e alleviare le sofferenze umanitarie a Gaza. Nonostante gli ordini siano legalmente vincolanti, la Corte non ha la facoltà di farli rispettare ed è improbabile che Israele si attenga all’ordine emesso oggi.