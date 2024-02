L'Europa trova accordo unanime per altri 50 mld all'Ucraina

«Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l'Ucraina. L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all'Ucraina», lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Soddisfazione anche dalla Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen





Agreement!



The European Council delivered on our priorities.



Supporting Ukraine.



Fighting illegal migration.



Supporting European competitiveness.



A good day for Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

Il presidente ucraino, Zelensky, ha subito commentato: «Sono grato ai leader dell'Ue per aver creato un nuovo strumento da 50 miliardi di euro per il suo Paese. È molto importante che la decisione sia stata presa da tutti e 27 i leader, il che dimostra ancora una volta la forte unità dell'Ue». Per Zelensky, «il continuo sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, che non è meno importante dell'assistenza militare e della pressione delle sanzioni sulla Russia»