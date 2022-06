Kiev: "Perdiamo in prima linea, dipendiamo dalle armi dell'Occidente"

Ore 7.55 - Kiev ammette il momento di difficoltà sul campo

Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia. "Questa è ormai una guerra di artiglieria - ha spiegato parlando al "Guardian" -. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà".

E, a questo proposito, secondo l'emittente televisiva Europa 1, che non cita fonti, la Francia potrebbe raddoppiare la fornitura di obici Caesar all'Ucraina: Parigi ne ha già consegnati sei ad aprile e altrettanti verrebbero inviati entro la fine del mese. L'annuncio ufficiale, sottolinea, potrebbe arrivare con un viaggio di Emmanuel Macron a Kiev, una prospettiva studiata da vicino dall'entourage del presidente della Repubblica.