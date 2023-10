Nobel alla Letteratura: premiato Jon Fosse

Il Premio Nobel per la letteratura del 2023 è stato conferito a Jon Fosse, uno degli autori norvegesi più quotati prima dell'annuncio. Jon Fosse, noto come scrittore, poeta e drammaturgo, è universalmente riconosciuto come uno dei grandi maestri della letteratura scandinava. La sua opera è eminente nella scena teatrale contemporanea, contribuendo significativamente al panorama artistico. Tre delle sue opere più celebri includono "La casa di Anna" (1996), "Sonata a Kreutzer" (2007) e "Orizzonti" (2019).