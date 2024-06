Jasmine Paolini è in finale al Roland Garros

Jasmine Paolini sabato disputerà la finale del torneo femminile di tennis del Roland Garros. Una vera e propria impresa per la tennista azzurra capace di gestire le emozioni di una semifinale dello Slam, tensioni che invece hanno attanagliato la rivale di oggi, la 17enne russa Andreeva.

Jasmine Paolini raggiunge così Francesca Schiavone e Sara Errani alla finale del torneo più famoso sulla terra rossa del mondo. Un successo che arriva dentro un torneo sempre più a tinte tricolori dato che oggi il doppio maschile Bolelli-Vavassori ha conquistato la finale.

Per quello che vale anche in caso di sconfitta in finale dove affronterà la numero 1 al mondo, la polacca Swiatek, si è portata a casa un assegno di un milione e 200 mila euro