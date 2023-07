Italia-Argentina 1-0, debutto vittorioso nel Mondiale

Debutto vincente per l'Italia nel Mondiale di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno superato per 1-0 l'Argentina ad Auckland grazie a una rete realizzata da Cristiana Girelli al minuto 87. L'attaccante, veterana della nazionale, era entrata in campo da 240 secondi per cercare l'assalto finale dopo una partita a lungo compagnata dall'Italia ma senza che si fossero create le occasioni per passare in vantaggio. Il gol è stato realizzato con un colpo di testa in anticipo che ha superato il portiere Correa. L'Italia sale a 3 punti dove trova la Svezia che nella gara d'esordio ha superato per 2-1 il Sudafrica; sabato a Wellington le azzurre se la vedranno proprio contro le svedesi.