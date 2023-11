Italia-Albania, accordo sui migranti

Giorgia Meloni ed il presidente albanese, Edi Rama, hanno siglato oggi a Roma un accordo sulla gestione dei migranti. Punto principale è la costruzione e realizzazione in Albania di due centri d'accoglienza su cui però ci sarà giurisdizione italiana.

L’accordo non si applicherà agli immigrati giunti sulle coste e sul territorio italiani ma appunto esclusivamente a quelli salvati in mare, fatta eccezione per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili. Le strutture realizzate, viene spiegato, potranno accogliere complessivamente fino a 3 mila immigrati, per una previsione di 39 mila persone accolte in un anno, «per espletare celermente le procedure di trattazione delle domande di asilo o eventuale rimpatrio». L’accordo si pone l’obiettivo di dissuadere dalle partenze e di creare deterrenza rispetto al traffico di esseri umani.