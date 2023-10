Israele uccide a Gaza la famiglia di Deif, la mente dell'attaco di Hamas

Continuano gli attacchi nella Striscia di Gaza da parte di Israele "perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima. C'è un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile", ha dichiarato il generale Omer Tishler a capo dell'aviazione militare israeliana.

Fonti provenienti dalla Palestina hanno confermato che a Gaza è stata distrutta la casa di Mohammed Deif, considerato la mente degli attacchi di Hamas in Israele. Morti il fratello, il figlio e la nipote. Di Deif invece non ci sono ancora notizie. Intanto Israele sta contattando le famiglie degli ostaggi di Hamas per aggiornamenti sulle condizioni dei rapiti.