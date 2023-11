Infanticidio: madre arrestata in provincia di Bergamo

Inizialmente si era pensato a cause naturali. Ma la morte del secondo figlio - a soli due mesi - di una donna indiana di 27 anniresidente in provincia di Bergamo ha insospettito gli inquirenti che hanno avviato le indagini. La donna è stata posta in custodia cautelare oggi per duplice infanticidio: sarebbe accusata di aver tolto la vita ai suoi due figli, una bambina di 4 mesi morta nel 2021 e un bambino di due mesi morto nel 2022.