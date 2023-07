Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti

È pesantissimo il bilancio delle vittime di un incendio sviluppatosi in una casa di riposo per anziani. Poco dolo l'1 di notte, all'interno della struttura Casa dei Coniugi sono partite le fiamme per motivi ancora da chiarire.

L'incendio è scoppiato al primo piano della stuttura di proprietà del Comune di Milano e gestito dalla cooperativa Proges, che ha 210 posti letto. Due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme, le altre quattro per i fumi.