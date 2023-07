Incendio in una discarica a Ciampino, Roma

Una lunga colonna di fumo nero da ore è ben visibile sui cieli di Roma, nella zona di Ciampino. Ad andare in fiamme una discarica di rifiuti che si trova a pochi km dall'aeroporto romano. I Vigili del Fuoco stanno mettendo sotto controllo l'incendio. Per fortuna il vento ha portato il fumo lontano dall'aeroporto che ha potuto operare in maniera normale.