Il Primo Ministro ungherese Viktor Orban in visita a Kiev per incontrare Zelensky

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è arrivato a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'annuncio è stato fatto dal portavoce del premier ungherese. Al centro dell'incontro vi sono il "raggiungimento della pace" in Ucraina e le relazioni ungheresi-ucraine. Secondo il Guardian, uno degli obiettivi del viaggio di Orban è risolvere la questione dei diritti della minoranza di lingua ungherese che vive nella parte occidentale del Paese.

Questa è la prima visita di Orban in Ucraina dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca. L'ultima visita ufficiale del primo ministro ungherese risale al 2010. La visita avviene dopo che l'Ungheria ha assunto la presidenza dell'Unione Europea. I partner europei avevano esercitato pressioni su Orban affinché migliorasse i rapporti con la leadership ucraina, raffreddati dal conflitto innescato dalla Russia. Durante l'incontro di oggi a Kiev, Orban, in qualità di presidente di turno dell'UE, ha esortato Zelensky a richiedere "un cessate il fuoco immediato" per "accelerare i negoziati di pace". Zelensky ha risposto sottolineando che l'Ucraina, devastata dalla guerra, ha bisogno di "una pace giusta".