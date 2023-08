Gravina: «Mancini offensivo. La realtà è il contrario di quanto ha detto»

Dopo giorni di silenzio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, con un'intervista al Corriere della Sera ha fornito la sua versione sulle dimissioni di Roberto Mancini da ct della NAzionale. Dimissioni che l'allenatore ha motivato come mancanza di fiducia da parte proprio della Federazione. «Non voglio alimentare ulteriori polemiche. Ma sono state dichiarazioni sconfortanti, inappropriate e offensive nei miei confronti. Non rinnego il rapporto di amicizia con Roberto, che ha sempre dimostrato stile. Spero riveda la sua posizione. Non ho mai invaso il campo, mai suggerito un giocatore, mai ho chiesto la formazione. Non meritavo parole così»