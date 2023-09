Gas, le scorte italiane superano il 95%

Le scorte di gas italiane hanno superato il 95% della possibile capienza e si trovano attestate a quota 185,65 TWh. Buoni dati complessivi anche per l'Unione Europea, secondo quanto rilevato da Gie (associazione tra gli operatori europei delle infrastrutture per il gas): 94,34% a 1.074,01 TWh. La Germania è in testa tra i paesi membri. Le scorte tedesche sono infatti al 94,56% a 239,82 TWh. Sotto l'Italia, in seconda posizione, si piazzano i Paesi Bassi (95,77% a 136,39 TWh) e la Francia (89,28% a 121,72 TWh).





2023-09-21 10:23