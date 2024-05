Fedez: peggiora il suo stato si salute. Annullata la partecipazione a "Da vicino nessuno è normale"

Lo stato di salute di Fedez sembra essere peggiorato, portandolo a cancellare la sua partecipazione alla puntata inaugurale di "Da vicino nessuno è normale," il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. La situazione appare più seria di quanto inizialmente previsto, secondo quanto riferito dal team del rapper. Tuttavia, non ci sono notizie di un suo ricovero in ospedale.