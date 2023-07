Fame nel mondo, 735 milioni di persone colpite nel 2022

La fame nel mondo nel 2022 ha colpito 735 milioni di persone in tutto il mondo con una crescita di 122 milioni rispetto al 2019. E' il dato che emerge dal rapporto 'Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo' (Sofi) di Fao, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), Unicef, Oms e Programma alimentare mondiale (Pam). Il numero stimato è tra 691 e 783 milioni, Africa e Caraibi le aree con le situazioni peggiori. Una 'nuova normalità' contraddistinta da tre fattori di crisi quali Covid, shock climatici e guerra in Ucraina che aggravano il trend rispetto al pre-Covid.