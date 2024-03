Eurozona, Pil a zero nel quarto trimestre 2023

Il Pil della Eurozona è rimasto stabile nel quarto trimestre del 2023, confermando una crescita zero rispetto al trimestre precedente, secondo i dati di Eurostat. Nell'Ue nel suo complesso si è registrata la stessa tendenza. Questi risultati confermano la stagnazione già anticipata nella prima stima flash di gennaio. La stagnazione segue una contrazione dello 0,1% nel Pil della zona euro nel terzo trimestre del 2023, mentre nell'Ue nel suo complesso è rimasto stabile. Per l'intero anno 2023, la crescita economica è stata dello 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Ue, segnando un rallentamento rispetto al +3,4% registrato in entrambe le aree nel 2022. Sul fronte dell'occupazione, nel quarto trimestre del 2023 si è registrato un modesto aumento dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,2% nell'Ue nel suo complesso.