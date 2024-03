Elezioni in Sardegna: concluso lo spoglio. Todde vince per 1600 voti

I dati sono solo ufficiosi e non ufficiali, per quelli ci vorrà un'altra settimana, ma dalla Sardegna arrivano notizie sullo scrutinio concluso anche nelle 19 sezioni ancora mancanti per il risultato finale. Ed i numeri avrebbero confermato la vittoria di Alessandra Todde, non più per gli oltre 3000 mila voti ma con un distacco dimezzato a soli 1600.

Una cifra che potrebbe anche far desistere il centrodestra dal chiedere un riconteggio di tutte le schede.