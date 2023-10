Elezioni in Alto Adige. Svp cala ma resta primo partito. Crolla la Lega, cresce FdI

Giornata di voto amministrativo in diverse città. In Alto Adige risultati a sorpresa. Il la Sud Tirol Volkspartei scende al 34,5% (-7,4%) e perde due consiglieri. La seconda e la terza forza in consiglio provinciale sono il Team K (11,1%) e la Süd-Tiroler Freiheit (10,9%), entrambi con 4 consiglieri. Ai piede del podio i Verdi , mentre Fratelli d'Italia vola e diventa la prima forza di lingua italiana con il 6% dei consensi e 2 consiglieri. Nel 2018 si fermò all1,7%.

Il partner di coalizione della Svp, la Lega, crolla al 3% e avrà solo più un rappresentante. Cinque anni fa furono 4 con l'11,1%, Entra a gamba tesa in consiglio provinciale la lista dell'ex comandante degli Schützen, Jürgen Wirth Anderlan, che con slogan no vax e anti-migranti conquista due seggi (5,9%). Due consiglieri schiereranno anche i Freiheitlichen (4,9% contro il 6,2% di cinque anni fa). Il Pd è stabile con un consigliere e il 3,5% dei voti (-0,3%). La lista dell'ex assessore Svp Thomas Widmann si ferma ad un unico consigliere (3,4%), come anche La Civica (2,6%) e la lista no vax Vita che entra in consiglio con l'avv. Renate Holzeisen (2,6%). Sotto l'un percento e lontani dall'ingresso in consiglio il M5s (0,7%) e Forza Italia (0,6%).

Attesa oggi per i risultati delle supplettive per il Senato a Monza dove ci si gioca il seggio che fu di Silvio Berlusconi. L'affluenza ieri è crollata al 16%