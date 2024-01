Dichiarati morti i Navy Seals scomparsi

I due Navy Seals statunitensi scomparsi durante l'operazione fatta l'11 gennaio per sequestrare le armi iraniane destinate ai ribelli Houthi sono stati dichiarati morti dopo che una ricerca durata 10 giorni non è riuscita a localizzarli. Lo ha comunicato l'esercito americano il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che aveva precedentemente segnalato i due Seal come dispersi in mare. "Siamo spiacenti di annunciare che, dopo una ricerca approfondita durata 10 giorni, i nostri due Navy Seals statunitensi scomparsi non sono stati localizzati e il loro status è stato cambiato in deceduti".