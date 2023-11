Coppa Davis: Sinner porta l'Italia in semifinale. Superata l'Olanda

L'Italia ha compiuto il primo passo nella sua rincorsa alla Coppa Davis di tennis. A Malaga, dove è in corso la fase finale del torneo tra nazioni, gli azzurri hanno infatti superato nei quarti di finale l'Olanda.

Nel primo match Matteo Arnaldi ha avuto a disposizione tre match point per superare Van Der Zandshulp ma non ha chiuso il match perso poi nel tie break del terzo set. È toccato poi alla nostra stella, Jannik Sinner, sistemare le cose vincendo il suo singolare in scioltezza (per il punto del 1-1) e poi accompagnando Sonego nel successo nel doppio decisivo (6-3, 6-4).

Sabato gli azzurri sfideranno in semifinale la vincente della sfida Serbia (capitanata da Novak Djokovic) e Gran Bretagna