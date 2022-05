Cina e Francia al lavoro per la pace

Ore 15.20 - Colloquio telefonico Macron - Xi Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping e quello francese Emmanuel Macron hanno convenuto che "tutte le parti interessate dovrebbero sostenere Russia e Ucraina per ripristinare la pace attraverso i negoziati". Lo riferiscono i media di Pechino dopo il colloquio telefonico tra i due leader. Xi, riporta il network statale Cctv, ha sottolineato che la Cina "ha promosso colloqui di pace a modo suo e supporta i Paesi europei nel prendere in mano la sicurezza dell'Europa. Dobbiamo essere particolarmente vigili sui confronti tra gruppi, che rappresenteranno una minaccia più grande e più duratura per la sicurezza e per la stabilità globali".