C'è una sola offerta per la pista di bob per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata presentata un'offerta, ed una sola, per la realizzazione della tanto discussa pista per il bob delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una vicenda piena di colpi di scena e che però non vede ancora la parola fine.

L'offerta, ripetiamo: l'unica, dovrà essere valutata nei suoi aspetti tecnici, economici e temporali. La scadenza infatti è sempre più vicina