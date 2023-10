Bilaterale tra Putin e Xi: si punta al «coordinamento strategico»

È cominciato all'alba italiana il tanto atteso faccia a faccia tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. La Russia e la Cina, "come la maggior parte dei Paesi, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo", aveva detto in precedenza Putin intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri). Quella del leader russo è la prima missione presso una grande potenza globale dal mandato d'arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra in Ucraina.

"I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico", ha affermato Xi, che ha chiesto a Putin più sforzi congiunti da parte di Pechino e Mosca per "salvaguardare l'equità internazionale" e la "giustizia".

"Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto un livello record e si sta avvicinando all'obiettivo di 200 miliardi di dollari", ha osservato ancora Xi nel resoconto della Cctv.