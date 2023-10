Nel tanto atteso discorso dalla Casa Bianca Joe Biden ha parlato della situazione in Israele e in Ucraina. «Aiuteremo entrambi - ha detto BIden - con 60 miliardi di dollari per l'Ucraina e 10 per Israele. Hamas e Putin vogliono annientare le democrazie, glielo impediremo».

President Biden Addresses the Nation www.youtube.com