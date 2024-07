Attentato a Trump, sarà unja task force bipartisan alla Camera Usa a cercare la verità

Una task force bipartisan alla Camera Usa su attentato a Trump è lo strumento scelto per cercare la verità su quanto accaduto all'ex presidente e attuale candidato dei Repubblicani nella corsa delle presidenziali 2024. Lo speaker della Camera Mike Johnson e il leader della minoranza dem Hakeem Jeffries lo hanno annunciato. L'indagine si concentrerà primariamente sulle falle del sistema di sicurezza: "I fallimenti della sicurezza che hanno consentito un attentato alla vita di Donald Trump sono scioccanti. La task force avrà il potere dei mandati di comparizione e si muoverà rapidamente per accertare i fatti, garantire la responsabilità e assicurarsi che tali fallimenti non si ripetano mai più", hanno affermato i due rappresentanti in una dichiarazione congiunta.