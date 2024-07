Attentato a Trump, il Congresso apre un'indagine sulle falle del sistema di sicurezza

Il Congresso degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sulle responsabilità del Secret Service, l'agenzia che dovrebbe provvedere alla sicurezza del presidente in carica, degli ex presidenti, e delle loro famiglie. Un atto dovuto dopo il fallito attentato a Donald Trump, rimasto ferito a un orecchio per l'assalto di uno sparatore poi ucciso. I primi passi dell'inchiesta sono stati mossi sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato attraverso la raccolta di informazioni e documenti necessarie per ricostruire quanto accaduto sabato a Butler. Il presidente della Commissione controllo della Camera, James Comer, ha convocato per una audizione il direttore del Secret Service Kimberly Cheatle.