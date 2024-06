Arrestato a Esslingen un presunto miliziano dell'Isis pronto a compire attacchi in Germania

Mercoledì la Procura federale ha arrestato a Esslingen am Neckar, nel Baden-Württemberg, un presunto membro della milizia terroristica dello Stato islamico (IS). L'uomo Mahmoud A. si sarebbe unito al gruppo in Iraq al più tardi nel 2016 e avrebbe combattuto per loro, come hanno annunciato giovedì le autorità di Karlsruhe. L’iracheno era pronto a compiere attacchi per conto dell’ISIS sin dal suo ingresso in Germania nell’ottobre 2022. Secondo un rapporto della SWR, l’uomo “non aveva né una pianificazione specifica dell’attacco né un obiettivo specifico”. Mercoledì l'uomo è stato portato davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia e da allora è in custodia, ha riferito la procura federale. È “fortemente sospettato” di appartenere a un'organizzazione terroristica all'estero. All'arresto sono stati coinvolti agenti dell'Ufficio federale di polizia criminale, dell'Ufficio di polizia criminale statale del Baden-Württemberg e del dipartimento investigativo criminale di Esslingen.