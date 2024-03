Ancelotti, guai con il Fisco spagnolo: chiesta una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione

Guai in arrivo per Carlo Ancelotti. La Procura di Madrid ha chiesto una condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione per il tecnico del Real Madrid: l'ipotesi di accusa è frode all'erario per oltre un milione di euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro).

Secondo l'accusa Ancelotti, pur avendo affermato di avere la residenza fiscale in Spagna con domicilio a Madrid, nella sua dichiarazione ha denunciato le entrate derivanti dalla remunerazione del lavoro per il Real Madrid e ha omesso il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine.