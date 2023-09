Investito e ucciso da un treno mentre assiste ai fuochi d'artificio

Un giovane di 27 anni è stato investito e ucciso da un treno in transito mentre assisteva allo spettacolo pirotecnico a conclusione deli festeggiamenti per San Francesco di Paola organizzati come tradizione nella frazione di Campora ad Amantea, Calabria. La tragedia è avvenuto nella tarda serata di domenica 3 settembre. L'uomo stava assistendo ai fuochi d'artificio insieme ad altre persone e non è ancora chiara la dinamica dell'incidente mortale. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti.