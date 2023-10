Sciopero dei trasporti. Disagi in numerosi settori

È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base nel settore pubblico e privato. A protestare sono i lavoratori che aderiscono alle sigle Cub, Sgb, Si Cobas e Usi- Cit. Rischio disagi in diversi settori, dai trasporti alla sanità alla scuola allo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo è “richiamare l'attenzione del mondo del lavoro alle politiche economiche del governo e in particolare per ribadire il più fermo no alle guerre e a tutti i contratti-truffa”, ma al tempo stesso “rivendicare l'aumento generalizzato dei salari pari all'inflazione, anche attraverso il ripristino del meccanismo della cosiddetta scala mobile", hanno spiegato i sindacati.

Intanto, oltre al rischio di disagi in diversi settori, sono previsti presidi in molte città, da Roma a Torino, a Genova, a Firenze, fino a Catania.

Giornata di sciopero anche in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, è accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma: parte da piazza dell'Esquilino per arrivare a piazza Santi Apostoli. I sindacati chiedono al governo di essere convocati e di arrivare a una soluzione condivisa che consenta il rilancio produttivo del gruppo, garantendo l'occupazione dei lavoratori diretti, dell'indotto e dell'Ilva in amministrazione straordinaria, la sostenibilità ambientale e la continuità dei progetti di decarbonizzazione. Confronto che ritengono indispensabile, visto che i lavoratori scendono in piazza "per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell'ex Ilva".

Anche negli aeroporti sono arrivate varie cancellazioni: all'inizio della mattina risultano cancellati, a causa dello sciopero dei sindacati di base, 66 voli in partenza da Malpensa e 15 da Linate, si tratta del 35% di voli cancellati.

Possibili problemi anche per pendolari e viaggiatori che devono usare treni e mezzi pubblici locali fuori dalle fasce di garanzia.