Ore 21.58 - Doppietta di Bruno Fernandes

Due partite, due vittorie. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo supera anche l'Uruguay nel segno del suo fenomeno che ha messo un «capello», sfiorando in maniera impercettibile il pallone per il gol dell'1-0 che ha sbloccato la partita. La rete della tranquillità con un rigore in pieno recupero dopo alcune occasioni clamorose fallite dai sudamericani