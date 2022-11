I giocatori dell'Iran cantano l'inno

Ore 11 - A differenza di quanto accaduto nella sfida inaugurale contro l'Inghilterra

I calciatori dell'Iran hanno cantato l'inno nazionale prima della sfida contro il Galles, seconda giornata del girone del Mondiale di Qatar 2022. La scelta di non aprire bocca in occasione della partita inaugurale con l'Inghilterra aveva portato molti consensi, ma anche critiche, alla nazionale iraniana che era diventata simbolo della protesta contro il regime di Teheran. Le telecamere del circuito internazionale della Fifa hanno mostrato anche alcuni tifosi iraniani in lacrime; tra i giocatori invece, al passaggio tv, la stella Azmoun e' rimasta a bocca chiusa