Clamoroso errore di TF1: diretta interrotta prima dell'annullamento del gol

Ore 20,30 - Telespettatori francesi traditi dalla fretta della regia, le scuse dell'emittente

Clamoroso errore della televisione nazionale TF1 che ha chiuso la diretta di Francia-Tunisia al momento del pareggio di Griezmann in pieno tempo di recupero. Il Var, però, ha richiamato l'arbitro alla revisione e la rete è stata annullata, circostanza che i telespettatori hanno scoperto solo in seguito, convinti che la Francia avesse chiuso sull'1-1. Diverso il destino sull'emittente a pagamento Bein dove la diretta non è stata interrotta. TF1 si è scusata.