Ore 21,55 - Leo Messi alla 1000° partita della carriera trascina l'Albiceleste nei quarti di finale

L'Argentina batte l'Australia 2-1 e si qualifica ai quarti di finale. In rete Leo Messi al 35' del primo tempo: per lui gol numero 789 arrivato nella sera della partita numero 1000 della carriera (94° sigillo in nazionale). Nella ripresa raddoppio di Julian Alvarez (12') e poi sfortunata autorete di Enzo Fernandez al 32'.