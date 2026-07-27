Zanzariere quasi invisibili e tende hi-tech: così MV Line ridisegna il comfort di casa

Il comfort abitativo passa sempre più dalla capacità di governare luce, calore, ventilazione naturale e di avere massima protezione dagli insetti. Un’evoluzione che coinvolge non solo l’efficienza energetica degli edifici, ma anche il modo in cui gli elementi tecnici dialogano con gli spazi. È in questa direzione che si muove MV Line, tra le principali realtà industriali italiane specializzate in schermature solari, zanzariere, pergole bioclimatiche e avvolgibili. Con otto stabilimenti produttivi, una presenza consolidata anche in Germania, Francia e Spagna e oltre 640 dipendenti, l’azienda ha costruito negli anni un percorso in cui innovazione tecnologica, ricerca estetica e sostenibilità procedono insieme.

Tra le novità più rappresentative di questa filosofia progettuale c’è Phantom25, evoluzione della storica Phantom-Z, una delle zanzariere più apprezzate del mercato. Il progetto nasce dall’idea di ridurre la presenza visiva del prodotto fino a renderlo quasi invisibile: linee essenziali, profili minimali e ingombri contenuti permettono alla zanzariera di integrarsi con naturalezza nell’architettura, senza alterare l’equilibrio degli ambienti.

L’attenzione al design si accompagna a una progettazione orientata al benessere quotidiano. La guida inferiore ultrasottile di appena 1,8 millimetri elimina qualsiasi barriera nel passaggio, rendendo più agevole il transito di passeggini, carrozzine e ausili per la mobilità. Il sistema brevettato a baionetta consente invece un’installazione rapida e una manutenzione semplificata, mentre lo sviluppo dei meccanismi è stato pensato per garantire fluidità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

Anche la sostenibilità è parte integrante del progetto. Phantom25 impiega accessori plastici realizzati con polimeri certificati “Plastica Seconda Vita” e profili in alluminio riciclato al 40,3%, oltre a componenti studiati per ottimizzare l’assemblaggio e ridurre l’impiego di materiale. Un approccio che ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l’Archiproducts Design Awards 2025, il Premio Sostenibilità ADA 2025 e il Made Sustainability Prize 2025 nella categoria Inclusività. Nel 2026 il prodotto ha inoltre conseguito la certificazione EPD (Environmental Product Declaration), che ne attesta l’impatto ambientale secondo standard internazionali.

Lo stesso approccio progettuale caratterizza SunDrive, la tenda da sole firmata da Giulio Iacchetti, direttore artistico di MV Line e Compasso D’oro, che reinterpreta uno degli elementi più diffusi dell’outdoor contemporaneo attraverso una soluzione innovativa. Il sistema nasconde completamente i tradizionali bracci meccanici grazie a un secondo telo sovrapposto, restituendo una forma essenziale e pulita che valorizza l’architettura. Non si tratta soltanto di una scelta estetica. Questo progetto innovativo consente infatti di ampliare la superficie di copertura e incrementare l’efficacia della schermatura dai raggi UV, migliorando il comfort degli spazi esterni. Realizzata interamente in alluminio e installabile sia a parete sia a soffitto, SunDrive interpreta la tenda da sole come un elemento dinamico, capace di adattarsi alle condizioni di luce e alle esigenze dell’abitare contemporaneo.

Con Phantom25 e SunDrive, MV Line racconta un’evoluzione che va oltre il prodotto. Zanzariere e schermature solari diventano strumenti progettuali che contribuiscono al benessere degli spazi, integrando tecnologia, sostenibilità e qualità formale in un’unica visione dell’architettura domestica. Una ricerca che conferma come anche gli elementi più funzionali possano trasformarsi in protagonisti del progetto, migliorando la qualità della vita senza rinunciare al design.