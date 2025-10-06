ZONA, la nuova locanda alla moda che ridisegna la socialità milanese

In città i riflettori si accendono su un nuovo indirizzo che promette di diventare cult. Si chiama ZONA – Locanda alla moda, e già nel nome rivela la sua ambizione: non essere un semplice locale, ma un manifesto della socialità contemporanea. A firmare il progetto sono Leo Sculli e Carlo Buccisano, gli stessi che hanno fatto di Nik’s & Co un punto fermo della nightlife milanese, capace di mescolare sperimentazione e stile.

Una squadra da fuoriclasse

Dietro ZONA c’è un team che sa come muoversi. Al fianco dei due fondatori arrivano Luca Concone, ex CEO di Last-minute.com e veterano nel trasformare idee in successi; Paolo Bertin, chef di Nik’s & Co e garanzia di ricerca gastronomica; e Judit Boros, giovane talento del mondo bar che qui per la prima volta entra nella gestione diretta e diventa volto guida del progetto.

Il format: rivoluzionario e conviviale

Il cuore del concept è la cosiddetta zona rossa: niente servizio al tavolo, si sta in piedi, con un calice di vini naturali selezionati in mano e finger food creativi da gustare. L’idea è di abbattere le formalità e alzare il livello dell’esperienza, creando uno spazio dove condivisione, accessibilità e qualità trovano un equilibrio raro.

Una nuova destinazione cult

Con la sua apertura in via Bergamo 22, ZONA promette di diventare non solo un nuovo indirizzo per il “bere bene”, ma un luogo che ridefinisce le regole stesse della socialità a Milano. Una locanda contemporanea dove design, gusto e visione si incontrano in un format destinato a far parlare di sé.