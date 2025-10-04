Contraste Milano: il ristorante stellato celebra 10 anni di creatività

Chef Matias Perdomo e il suo team hanno trasformato via Giuseppe Meda in un punto di riferimento del fine dining milanese.

Contraste compie dieci anni. Era il settembre del 2015 quando Matias Perdomo, insieme a Simon Press e Thomas Piras, varcò per la prima volta il portone di ferro battuto di via Giuseppe Meda 2, dando vita a un progetto che avrebbe segnato la scena gastronomica milanese. Affacciato su uno dei principali snodi dei Navigli, il ristorante si inseriva con discrezione tra le architetture eterogenee del quartiere, promettendo un’esperienza culinaria di eccellenza, lontana da clamori e frenesie.

Da quel primo giorno, il percorso di Chef Perdomo è stato inarrestabile. La stella Michelin conquistata nel 2018 ha sancito il riconoscimento della sua visione, ma non ha mai fermato la spinta creativa che lo ha portato a sperimentare con progetti come Exit ed Empanadas De Flaco. Più recentemente, ROC – Rosticceria Origine Contraste – ha riaperto a giugno con un menù rinnovato e un delivery insolito, accessibile e democratico, incarnando la filosofia del ristorante: portare qualità e sorpresa anche fuori dalle mura dello stellato.

Ora, per celebrare un traguardo importante, Contraste propone CONTRASTE/CONTRARIO, un calendario di cene evento che si svolgeranno tra ottobre e dicembre. Quattro appuntamenti esclusivi, con soli 24 posti disponibili per ciascuna serata, per condividere un’unica grande tavolata dove il cibo diventa spettacolo. Ogni portata è pensata come un atto teatrale, un’esperienza sensoriale che invita a guardare, assaporare e stupirsi in modi inaspettati.

Riavvolgendo idealmente il nastro di questi dieci anni, la «cena al contrario» di Contraste racconta una storia fatta di tradizione e innovazione, regole e ribaltamenti. È un invito a vivere la convivialità in maniera nuova, dove ogni piatto sorprende e coinvolge tutti i sensi, senza schemi prestabiliti. CONTRASTE/CONTRARIO celebra non solo la carriera di uno chef, ma anche la città che lo ha accolto, offrendo a Milano un momento unico per immergersi nella filosofia di un ristorante che ha saputo reinventare il fine dining con creatività, eleganza e leggerezza.