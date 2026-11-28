Il Mondiale è già suo ma Kimi Antonelli vuole vincere ancora e se succede di non realizzare la pole position sul circuito di Lusail a pochi chilometri da Doha, il pilota italiano si arrabbia. Kimi si fa sentire nel team radio chiedendo perchè è stato fatto uscire prima di Russell e poi di fronte alla risposta vaga del muretto che gli dice di pensare a fare il tempo il pilota italiano ribatte: “Quando dico una cosa dobbiamo farla, di questa cosa dobbiamo parlare”. Nervosimo forse eccessivo vista la superiorità dimostrata dalla Mercedes che ha dominato le due giornate di prova e si presenta come la squadra da battere nel penultimo gran premio della stagione. Alle spalle delle Mercedes torna protagonista la Mc Laren con Norris e Piastri, poi Hadjar che ha preceduto Max Verstappen. Ma Kimi non si arrende: “George è stato incredibile, ma io sono stato in difficoltà e non riuscivo a mettere insieme la sequenza. Inoltre non volevo uscire per primo e invece il team ha fatto così, è un processo da rivedere. La gara sarà lunga”.

Ancora male le Ferrari

Altra giornata amara per i tifosi di Maranello con le Rosse lontanissime dai migliori: Leclerc ha ottenuto un modesto settimo tempo, mentre Hamilton ha chiuso addirittura con il nono posto preceduto anche da Arvin Lindblad. Un secondo e 260 millesimi. Questo è il ritardo incassato nel Q3 del GP Qatar da Charles Leclerc. Un gap imbarazzante, che conferma le pessime sensazioni che il team di Maranello aveva mostrato già durante le sessioni di prove libere di venerdì.“C’è qualcosa di fondamentale che non sta funzionando su questa pista – ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1, al termine delle qualifiche – questa è una pista molto liscia e parlando un po’ con Kimi e George penso che neanche loro capiscano bene come mai avevano questo vantaggio. Il nostro compito è provare a capire cosa è successo per fare in modo di colmare il gap in queste piste, perché è dall’inizio dell’anno che ogni volta che troviamo questi asfalti super lisci abbiamo fatto fatica. Era un po’ il punto interrogativo che avevamo prima di arrivare qua, ma penso che ora il punto interrogativo non ci sia più, perché è stato abbastanza chiaro sin dalle FP1 che stiamo facendo molta fatica“.