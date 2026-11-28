Torino e Genoa vittime sacrificali di Lazio e Inter in un sabato di campionato che ha confermato l’anomalia statistica di questa stagione. In vetta alla classifica corrono tutti come se il torneo fosse una finale dei cento metri e non una maratona lunga 38 giornate; i 35 punti messi insieme da Gattuso al 13° turno hanno due soli precedenti nella storia e sono precedenti pesanti perché rimandano a domini della Juventus di Capello (2005/2006) e Allegri (2018/2019).

Chi continua a pensare che la Lazio sia destinata a svuotarsi, magari alle prime difficoltà, deve cominciare a rifare i conti. Che i biancocelesti possano essere in corsa fino alla fine per lo scudetto rimane ancora una suggestione, che abbiano messo un’ipoteca importante su uno dei quattro pass per la prossima Champions League, invece, è realtà solida che mette nei guai tutte le altre.

Non c’è nulla di casuale in quello che sta facendo la squadra di Gattuso. Anche a Torino è stata capace di soffrire, si è salvata con Mandas quando i granata hanno sfondato, per poi essere spietata e chirurgica nelle palle inattive e in ripartenza. Caratteristiche che possono renderla indigesta anche all’Inter di Chivu che sta sfidando in classifica, divisa da 3 punti, e che il 22 dicembre a San Siro sarà l’avversaria della Supercoppa Italiana con in palio il primo trofeo dell’anno.

I nerazzurri hanno fatto tesoro della lezione subita nel finale di Bergamo, costata un paio di punti e una brutta figura oltre all’arrabbiatura del tecnico romeno. Il Genoa è stato travolto pur avendo anche creato qualcosa di buono all’inizio. Sensazione: quando l’Inter si concentra c’è poca competizione in Italia, almeno con due terzi delle squadre che compongono la Serie A. Troppo ampio il divario tecnico.

Chivu ha rivisto in campo Zielinski, che sarà utilissimo in assenza di Calhanoglu, e il redivivo Stones. La migliore notizia per lui, però, è la continuità degli attaccanti nel trovare la via del gol. Novembre è stato il mese dell’esplosione definitiva di Pio Esposito, ma anche Thuram e il rientrante Lautaro Martinez concludono senza fatica. C’è un numero impressionante da tenere a mente: tra campionato e Champions League le tre punte hanno già timbrato il cartellino 23 volte (8 a testa Lautaro e Thuram, appena una in meno Pio). Unendo Bonny fanno 27 gol in 18 partite.