All’asta uno dei whisky più rari del mondo: caccia alla bottiglia da quasi 400 mila euro

Alcuni tesori liquidi riescono a sfidare il tempo, mantenendo gusto ed eleganza a distanza di decenni. Il palcoscenico, in questo caso, è quello delle occasioni imperdibili. Catawiki, punto di riferimento assoluto per il collezionismo di nicchia, accende i riflettori su una delle vette più alte e corteggiate del distillato nipponico: un leggendario single malt Karuizawa 1960, invecchiato per ben 52 anni.

Con una stima che oscilla tra i 300.000 e i 375.000 euro, questa rarissima bottiglia si prepara a riscrivere la storia della piattaforma: se il martelletto del banditore confermerà le aspettative, si tratterà del nuovo record assoluto per la categoria spirits sul marketplace.

Le peculiarità del whisky Karuizawa 1960

Un vero «unicorno» del mondo whisky, questo Karuizawa 1960 di 52 anni è ampiamente considerato uno dei migliori e più importanti whisky giapponesi mai rilasciati nella storia. Distillato il 1 febbraio 1960 e invecchiato per oltre mezzo secolo, è stato imbottigliato il 1 gennaio 2013, diventando il più vecchio single malt giapponese.

L’edizione limitata Karuizawa 1960 52 anni sarà disponibile all’asta su Catawiki dal 26 maggio al 7 giugno. Link: Karuizawa 1960 52 years old Sherry Hogshead no. 5627 – One of 41 – b. 2013 – 700ml – Catawiki

Prelevata dalla botte n. 5627 dopo 52 anni di maturazione, la bottiglia è una delle sole 41 mai rilasciate ed è considerata l’espressione di Karuizawa più antica mai realizzata. Ogni bottiglia presenta un ornamento giapponese unico intagliato a mano, rendendola una rara espressione sia del whisky giapponese sia dell’artigianato tradizionale.

Karuizawa è diventato un nome leggendario tra i collezionisti. La distilleria è oggi chiusa, il che significa che l’offerta è definitivamente limitata, mentre la domanda globale di rari whisky giapponesi continua a rimanere elevata.

L’entusiasmo fra i collezionisti

«Questa è il tipo di bottiglia che i collezionisti possono aspettare anni prima di vedere», ha dichiarato Jeroen Koetsier, esperto di whisky di Catawiki. «Karuizawa è uno dei nomi più mitici del whisky giapponese: la distilleria è chiusa, il prodotto è limitato e questa release di 52 anni rappresenta il vertice assoluto della categoria. È improbabile che venga aperta. Si tratta di una bottiglia che quasi certamente rimarrà in una collezione di alto livello».

La vendita segue la Japan Week di Catawiki, che ha celebrato il crescente interesse dei collezionisti per i rari oggetti giapponesi, dal design e dalla moda fino al whisky. Per rispondere a queste richieste Catawiki sta proponendo una selezione curata di oggetti giapponesi che spazia tra trading cards, manga, fotografia, orologi, whisky, design e arte.

Le bottiglie di Whisky più costose vendute finora

Su Catawiki, queste sono state le bottiglie di whisky più costose vendute finora, in attesa del mitico Karuizawa 1960:

● Macallan 1940 81-Year-Old The Reach, imbottigliamento originale, imbottigliato nel 2022, 700 ml – venduto a 125.000 euro

● Macallan 60 anni The Red Collection, imbottigliamento originale, 700 ml – venduto a 120.000 euro

● Macallan 1949 50 anni Millennium, imbottigliamento originale, imbottigliato nel 1999, 700 ml – venduto a 71.000 euro