Amy Winehouse, 15 anni dopo: la voce che ha sconfitto il tempo

Due album, una voce inconfondibile e un’influenza che attraversa generazioni. Una delle artiste che hanno cambiato il volto della musica del XXI secolo.

Per molto tempo Amy Winehouse è stata raccontata nel modo sbagliato. Prima ancora che come cantante, è diventata un personaggio. Ogni sua uscita, ogni caduta, ogni concerto interrotto, ogni fotografia rubata finivano in prima pagina con una regolarità quasi crudele. Il confine tra cronaca e spettacolo si dissolse rapidamente, trasformando una giovane artista britannica in un fenomeno mediatico globale.

A quindici anni dalla sua morte, avvenuta il 23 luglio 2011, quella narrazione appare finalmente superata. Il tempo ha fatto quello che il clamore non era riuscito a fare: restituire centralità alla sua musica.

È una sorte che spesso tocca agli artisti più grandi. Nel momento in cui sono vivi, la loro esistenza invade l’opera. Quando non ci sono più, è l’opera a riconquistare lo spazio che merita.

Amy Winehouse aveva pubblicato appena due album in studio. Un catalogo sorprendentemente ridotto per un’artista capace di modificare il corso della musica pop del nuovo millennio. Frank aveva rivelato un talento fuori dagli schemi, ma fu Back to Black, nel 2006, a cambiare tutto. In un panorama dominato da produzioni elettroniche e pop sempre più levigato, riportò al centro soul, jazz e rhythm and blues senza nostalgia e senza imitazione. Non guardava al passato per copiarlo: lo utilizzava come vocabolario per raccontare il presente.

Amy raccontava dipendenza, desiderio, fallimenti sentimentali e solitudine con un’onestà quasi disarmante, senza cercare l’effetto o la provocazione. Quando cantava Love Is a Losing Game o Back to Black, non sembrava interpretare un personaggio: sembrava limitarsi a raccontare ciò che conosceva.

Forse è stato proprio questo il motivo per cui il pubblico ha finito per confondere la persona con l’artista. Negli ultimi anni della sua vita, le immagini delle sue difficoltà personali finirono per occupare più spazio delle sue canzoni. I tabloid britannici alimentarono un racconto quotidiano fatto di dipendenze, relazioni tormentate e ricoveri, mentre il mondo dello spettacolo assisteva quasi senza interrogarsi sul prezzo umano di quella esposizione continua.

La vicenda di Amy Winehouse è diventata anche uno dei simboli degli eccessi della cultura mediatica degli anni Duemila, quando il dolore di una celebrità poteva trasformarsi in intrattenimento e il confine tra interesse pubblico e voyeurismo sembrava quasi inesistente.

La sua influenza attraversa buona parte della musica contemporanea. Molte interpreti che hanno dominato gli ultimi quindici anni hanno riconosciuto, direttamente o indirettamente, il debito nei confronti della cantante londinese. Non tanto per il timbro vocale o per l’estetica, quanto per aver dimostrato che era ancora possibile costruire un successo mondiale senza rinunciare a un’identità artistica precisa.

Anche il mercato musicale è cambiato. Nell’epoca delle piattaforme digitali, delle playlist e dei brani progettati per pochi secondi di attenzione, Back to Black continua a essere ascoltato come un album nel senso più classico del termine: un’opera coerente, con un racconto che attraversa tutte le tracce e che resiste al passare del tempo.

È forse questo il dato più significativo. Amy Winehouse non è rimasta celebre perché la sua storia è stata tragica. È rimasta importante perché la sua musica continua a parlare anche a chi, nel 2011, era troppo giovane per averla conosciuta.

Quindici anni dopo, il rumore che aveva accompagnato la sua vita si è finalmente affievolito. Restano i dischi, le interpretazioni, le canzoni. E forse è questa la forma più autentica della memoria: quando la cronaca lascia spazio all’arte e l’opera continua a parlare con una forza che il tempo, invece di consumare, rende ancora più evidente.