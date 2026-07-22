La polemica: la Botteri contro Sinner perchè vive a Montecarlo e guadagna tanto

L’argomento è vecchio, ma evidentemente Luca Sommi e Giovanna Botteri fino a ieri hanno vissuto su un altro pianeta. Poi sono scesi e hanno scoperto che Jannik Sinner, il numero uno al mondo, il miglior tennista che l’Italia abbia mai avuto e forse in assoluto il più grande sportivo nato sul suolo italico, risiede a Montecarlo. E pensate la Botteri ha scoperto pure che Sinner guadagna 70 milioni di euro. Una vergogna seconda la giornalista della Rai ora in pensione imbeccata dal compagno di merende. Prima i due parlavano di Briatore, un altro che vedono come il diavolo. Ecco il Botteri show: “Anche Sinner abita lì. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo”. Sommi si unisce al disappunto, azzardando una cifra di guadagni annua del tennista e facendo un parallelo con Alcaraz: “Anche a me moltissimo. Ma io mi chiedo a volte, ma tu guadagni 70 milioni di euro l’anno, perché non fai come Alcaraz che mantiene la sede fiscale in Spagna. Perché devi andare a Monte Carlo? Non bastano 70 milioni di euro l’anno. E in finale tifo, non lo dico…”.

Contro Jannik

L’ultima frase è emblematica, in una finale tra Sinner e Alcaraz la Botteri e Sommi tiferebbero per lo spagnolo che paga le tasse nel suo paese. Ma come facciamo a spiegare a questi signori che Sinner non commette nessun reato perchè per risiedere a Montecarlo servono dei requisiti che Sinner rispetta in tutto e per tutto. Forse è tempo perso, probabilmente perchè la Botteri e Sommi non sono mai entrati in un campo da tennis e l’invidia offusca le menti più di ogni altra cosa. La Botteri poi quando parla di sport incappa in scivoloni clamorosi. Qualche mese fa entrò nella discussione su Inter-Juve sostenendo che Bastoni aveva provato a fregare Kalulu con una simulazione che aveva provocato l’espulsione compiendo un gesto razzista. Quindi se davanti avesse avuto un giocatore bianco – secondo lei – non l’avrebbe fatto. Siamo ai confini della realtà, ma la domanda da porsi è un’altra: è proprio necessario intervenire in tv e commentare cose di cui non si sa niente? Non è meglio star zitti per evitare certe figuracce? La colpa di Sinner secondo Sommi e la Botteri è che è tropo bravo e quindi è diventato ricco. Ma nè sul nostro codice civile nè su quello penale sono previste sanzioni per questo. La Botteri rosica? Gli passerà, magari tra una decina d’anni quando Sinner deciderà di ritirarsi, ricchissimo, a Montecarlo. Che brutta cosa l’invidia…