Il Velista dell'Anno FIV: i finalisti

Sale la tensione in vista della proclamazione del vincitore de Il Velista dell'Anno FIV, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente. L'evento, per il quale sono in lizza sei finalisti d'eccezione, si svolgerà lunedì 6 giugno nella splendida cornice di Villa Miani, a Roma. La manifestazione ideata da Acciari Consulting vede da quest'anno Confindustria Nautica entrare ufficialmente a far parte dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela.



Ecco dunque la rosa dei finalisti dell'ambito titolo: Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Checco Bruni, Enrico Chieffi, Giancarlo Pedote e Antonio Squizzato. Tutti atleti che nel corso del 2021 si sono distinti sui campi di gara con risultati di assoluto valore internazionale.

Nel corso della serata, che avrà inizio alle 19, sarà assegnato anche il premio Armatore/Timoniere dell'Anno, che vede in finale Enzo De Blasio, Andrea Racchelli e Claudia Rossi, e il premio Barca dell'Anno – Trofeo Confindustria Nautica, per il quale approdano a Villa Miani il 100' ARCA SGR, l'AC 75 Luna Rossa e il Nacira 69.

Il pubblico di appassionati potrà esprimere le sue preferenze votando online, sul sito velistadellanno.it, sino alle 24 del 4 giugno.

Per regolamento, la Giuria è presieduta dal Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, con Alberto Acciari in veste di segretario. Al loro fianco Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI e Fabio Planamente, Presidente del settore vela di Confindustria Nautica. I membri di giuria si riuniranno a Villa Miani due ore prima della cerimonia di premiazione. Decreteranno il vincitore di ogni categoria, dopo aver preso atto del voto del pubblico ed esaminato i risultati sportivi dei finalisti.

Come da tradizione, l'occasione vedrà la FIV premiare anche atleti e tecnici della classi olimpiche e giovanili che nel 2021 hanno conseguito risultati di rilievo internazionale.

Tutti i migliori velisti italiani hanno ricevuto il premio Il Velista dell'Anno FIV, il più importante e ambito riconoscimento nel settore della vela italiana. È stato consegnato ad Alessandra Sensini, vincitrice di ben quattro titoli, a Francesco de Angelis, Giovanni Soldini, Tommaso Chieffi, Vasco Vascotto, Vincenzo Onorato, Lorenzo Bressani, Andrea Mura, Gianfranco Pedote, Ruggero Tita e Caterina Banti. Nelle altre categorie sono stati premiati “giganti” quali Ernesto Bertarelli, Paul Cayard, Fabio Perini e Pasquale Landolfi.

Media partners della 28esima edizione de Il Velista dell'Anno FIV Telesia (Gruppo Class Editori), che per il nono anno consecutivo trasmetterà le immagini dell'evento sui propri canali televisivi digitali degli aeroporti e delle metropolitane, Barche Magazine, Bolina, Fare Vela, Nautica, Nautica Report, Pressmare, Sailbiz.it, Saily.it, The International Yachting Media, Vela e Motore, Vela ITALIA mare, Velaveneta.it e Zerogradinord.

