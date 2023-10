Francesco Vaia a Rtl 102.5: «Il vaccino è un mezzo per vivere bene»

Il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

VAIA: “AFFRONTARE UN POSSIBILE RITORNO DELLE MALATTIE RESPIRATORIE INFETTIVE INFLUENZALI CON SERENITÀ”

«Tra le cose che ci ha insegnato il COVID ci sono le buone pratiche igieniche che ognuno di noi deve seguire, è una buona pratica lavarsi spesso le mani. La prima cosa che mi sento di dire è di affrontare un possibile ritorno delle malattie respiratorie infettive influenzali con serenità. Se abbiamo la febbre, la prima buona regola è stare a casa e non frequentare altri ambienti, anche per rispettare gli altri. Dopo di che, è necessario seguire la sintomatologia, che modificherà il nostro atteggiamento in base al nostro quadro clinico. Una persona adulta sana non deve spaventarsi di fronte a queste malattie, anche se fosse COVID. Le persone anziane con altre patologie e che non hanno fatto il vaccino devono stare all'erta, perché nei primi cinque giorni potrebbe essere utile farsi somministrare un antivirale. Ribadisco che per i giovani adulti sani, questa non è una malattia che dovrebbe spaventare».

VACCINO ANTINFLUENZALE E VACCINO ANTI-COVID. VAIA A RTL 102.5: “VACCINO È UN ELEMENTO INTEGRATO NEI NOSTRI STILI DI VITA, UN MEZZO PER VIVERE BENE”

«La somministrazione è fortemente raccomandata per le persone che superano i 65 anni, anziani e operatori sanitari. Non dovremmo avere paura della vaccinazione. Se ci vacciniamo evitiamo una maggiore esposizione alla malattia. Non ci dobbiamo spaventare di fronte alla vaccinazione. Come comunità abbiamo commesso molti errori nella comunicazione, si è esagerato per dare attenzione al vaccino. Non è così, il vaccino è un grande contributo, una forte risorsa, ma ciò che ci aiuta di più sono soprattutto gli stili di vita sani. Dobbiamo adottare atteggiamenti sani anche rispetto al vaccino, dovremmo vederlo come uno strumento utile in alcune occasionale, un elemento integrato nei nostri stili di vita, un mezzo per vivere bene»