Gli speciali Awards di TheFork con i suggerimenti per diventare un nuovo indirizzo gourmet

TheFork, l’app che ha rivoluzionato il mondo del food, compie 15 anni dal suo esordio come piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia, in qualsiasi momento si desideri.

Un servizio che facilita gli utenti nella ricerca, dagli indirizzi più esclusivi fino ai piccoli locali e alle recenti aperture, con il beneficio aggiuntivo di consigli personalizzati e puntuali; un business che ha digitalizzato le prenotazioni per oltre 60.000 indirizzi.

«È stato un percorso incredibile e sono emozionato per tutto ciò che il futuro ci riserva. TheFork si è trasformato da una piccola start-up nel protagonista trainante del booking online dei ristoranti, guidando la digitalizzazione di un intero settore e sostenendo le piccole imprese. Continueremo a supportare l’industria della ristorazione in tutto il mondo portando sempre più clienti dai nostri partner grazie a una comunità globale appassionata e coinvolta» ha commentato il il ceo Almir Ambeskovic.

Almir Ambeskovic

L’industria della ristorazione rivolta al pubblico rappresenta una delle fette principali dell’economia, sia in Europa (326,4 miliardi di Euro di valore nel 2019, con un contributo del 4% al valore aggiunto lordo europeo nel 2019) sia in Italia (78,5 miliardi di euro di valore nel 2019, 4% di valore aggiunto lordo), con un calo e contrazione nelle stime del 2020 a causa del Covid di oltre un terzo, una notevole ripresa nel 2021 e all’inizio del 2022, compresi i servizi d’asporto e di delivery.

Nel nuovo contesto economico complesso che ha rincarato i problemi dei due anni di pandemia, le previsioni della ristorazione rimangono positive grazie all’agilità e alla creatività degli addetti ai lavori, alle partnership strategiche con l’hotellerie e grazie alla resilienza dei consumatori europei che hanno fatto delle uscite al ristorante un’abitudine radicata nella loro vita quotidiana.

Gift Cards e TheFork Pay, le carte regalo e il pagamento digitalizzato, sicuramente hanno aumentato il processo di fruizione del servizio a tutto tondo di TheFork che celebra editando la quarta edizione dei TheFork Awards, ideati in collaborazione con Identità Golose, un format che coinvolge 55 Top Chef indicati a segnalare nuove aperture e nuove gestioni di ristoranti.

Fra i prescelti, gli utenti di TheFork votano online i loro preferiti e i 10 locali e chef più selezionati saranno annunciati in una serata di gala che si terrà il 25 Ottobre 2022 presso gli IBM Studios di Milano.

A presentare l’evento sarà Gerry Scotti, che firma anche i vini che accompagneranno i piatti di chef Antonino Cannavacciuolo pensati appositamente per la serata.

Fever Tree, Acqua Panna, San Pellegrino e Bibite San Pellegrino completeranno il beverage e i fedeli supporter, insieme a Caraiba, brand di complementi per la ristorazione che ha un premio speciale da consegnare.

Bloxi, realtà di consulenza e sviluppo IT per aziende, ha pensato al visual artist Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, per assegnare il primo Award 3.0 nella serata finale, alla quale parteciperà anche una giuria composta da un team di Realize Networks, media agency leader nel settore food, per dare uno speciale Influencer Choice Award a chi, fra i ristoranti più votati, ha saputo meglio comunicarsi sui social media. Su parere di quattro testimoni d’eccezione, Michela Coppa, Mocho, Gnam Box, Marco Bianchi e Chiara Maci.

Claudio Ceroni e Paolo Marchi, ideatori di Identità Golose, con tutto il team di MagentaBureau, assicureranno una organizzazione esemplare e un mese di visibilità al vincitore sulla loro piattaforma in combinazione anche con quella di TheFork, un grande lancio di pubblicità e commerciale a fruizione del premiato, forti del loro pubblico di foodlovers a caccia di nuovi indirizzi da sperimentare.

In occasione di TheFork Awards 2022, è stato lanciato anche l’Osservatorio permanente focalizzato sulle nuove aperture di ristoranti in Italia, mossa importante specialmente ora che il mercato è diventato ancora più sfidante nel competere e nell’attrarre capitali.

Un trend a livello mondiale, ad esempio, specifica che molte catene di ristoranti si stanno espandendo rendendo più complessa la sopravvivenza alle gestioni singole e autonome.

Un allarme per l’Italia e l’Europa stessa dove la cucina locale e indipendente, per ora, fa ancora da padrona.

L’Osservatorio fotografa, inoltre, come la presenza digitale fan la differenza nel supportare il passaparola e il feedback legati a ogni esercizio commerciale.

«Possiamo testimoniare che gli utenti di TheFork vanno al ristorante con il doppio della frequenza, spendono il 14% in più rispetto alla media, sono a reddito più elevato e fanno il 65% in meno di no-show. Sentiamo perciò su di noi la responsabilità di dover salvaguardare il patrimonio gastronomico italiano e le piccole realtà individuali che lo compongono, senza tralasciare il resto del mercato» ha concluso Almir Ambeskovic.

Nel secondo trimestre del 2022 sono state registrate 3.005 nuove aperture di ristoranti a fronte di 5.173 cessazioni di impresa in Italia, con un saldo che risulta dunque negativo nonostante vi sia una ripresa importante del settore.

Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi nati da ottobre 2021 a luglio 2022 sono il Lazio (613) la Lombardia (506) e la Campania (394), con una netta prevalenza per le cucine regionali, a significare l’importanza e la ricchezza della diversificazione della ‘cucina italiana’.

Cosa piace in un nuovo ristorante? Sempre secondo l’Osservatorio di TheFork, i clienti si concentrano sulla qualità dei piatti e delle materie prime, la bravura dello chef, un menù ampio che comprende alcuni piatti tipici della tradizione locale e l’originalità degli abbinamenti. Va da sé che l’aggiunta di una favorevole posizione della location, una speciale o attenta mise en place, l’atmosfera e quindi l’arredamento e l’ospitalità, creano i presupposti per essere ricordati ed entrare a far parte del giro dei preferiti dei curiosi e preparati foodlovers.