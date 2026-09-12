The Open Book: l’incanto di diventare librai per quattordici giorni

In un angolo magico e remoto della Scozia, è nata la prima libreria al mondo gestita esclusivamente da turisti

Perdersi tra gli scaffali di una romantica libreria, respirare il profumo di volumi rari, esserne il custode. Il vero custode; perlomeno per due intere settimane. Un’esperienza che da un po’ di anni regala The Open Book, una suggestiva libreria, che si trova nell’ancor più incantevole cittadina di Wigtown, nel sud-ovest della Scozia.

Cittadina rurale di circa mille anime e oltre una dozzina di librerie, Wigtown è la Città Nazionale del Libro in Scozia dal 1998, da sempre ricca di storie curiose legate a libri e alla vita di provincia scozzese, come quella di Shaun Bythell.

Nato e cresciuto a Wigtown, Shaun Bythell è il leggendario proprietario di The Bookshop, la libreria di libri usati più grande della Scozia. Una decina di anni fa, stanco che la clientela entrasse solo per comparare i prezzi con l’app di Amazon, mise simpaticamente in esposizione un e-reader Kindle a cui aveva cortesemente sparato con un fucile da caccia. In bella mostra, proprio come un trofeo. Questa esperienza, sommata alle bizzarrie quotidiane dei clienti si è trasformata in un libro, un best seller mondiale, I pensieri di un libraio -The Diary of a Bookseller, rendendo la città una vera e propria meta di pellegrinaggio per i lettori di tutto il mondo.

Tra questi pellegrini – capitata un po’ per caso nella sua libreria – c’era anche Jessica Fox, che oltre alla cittadina e alla libreria, si è innamorata anche di Shaun.

Nonostante il lavoro dei propri sogni come consulente multimediale della NASA, Jessica Fox coltivava un desiderio fortissimo: una libreria in riva al mare, in una cittadina della Scozia occidentale. La prima libreria in cui si imbatté fu proprio The Bookshop. “Arrivata nell’incantevole piazza principale di Wigtown – spiega Jessica al The Guadian – scoprii che la cittadina era tutto ciò che avevo sognato: case in pietra colorate, librerie e panorami che spaziavano tra montagne, mare e paludi.”

Da esperta consulente multimediale, Jessica è riuscita a far evolvere il suo sogno in qualche cosa di più magico: trasformare una libreria in una residenza per turisti. “The Open Book” è la primissima libreria su Airbnb al mondo, e regala a chi soggiorna la gioia di poter gestire una libreria in una location incantata, sostenendo anche attività culturali locali.

Prima dell’inaugurazione nel 2014, la comunità locale ha donato libri, rendendola fin dal primo giorno una libreria collettiva gestita a rotazione dai viaggiatori.

Si soggiorna nel delizioso appartamentino situato al piano superiore e durante il giorno si potrà gestire la libreria come più si desidera, decidendo orari, vetrine, eventi, raccomandando libri ai clienti. Sul sito www.wigtownbookfestival.com, sezione The Open Book, si possono trovare tutte le informazioni dettagliate.

Inutile dire che le liste d’attesa sono lunghissime! Questa libreria è una delle strutture più richieste su Airbnb a livello globale, e sembra che ci sia il tutto esaurito per i prossimi due anni.

Ma non scoraggiatevi: una newsletter ufficiale avvisa in caso di rinuncia o di date libere all’ultimo minuto. Se però non sì è così fortunati – soprattutto pazienti e tempestivi – da intercettare una cancellazione, ci si può consolare con un’anticipazione dell’affascinante clima letterario della cittadina scozzese con il Wigtown Book Festival, dal 25 settembre al 4 ottobre, un evento letterario che attira visitatori da tutto il mondo ogni anno. Per svegliarsi circondati da un paesaggio da fiaba tinto di rosso, oro e arancione, in un angolo remoto della splendida regione del Galloway.