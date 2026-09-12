A Madrid Norris beffa Kimi e Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc

La prima pole position sul nuovo circuito di Madrid è del campione del mondo in carica Lando Norris che con la sua Mc Laren beffa il leader attuale del Mondiale Kimi Antonelli. L’inglese precede l’italiano per soli nove millesimi di secondo ma tutto sommato Kimi può essere soddisfatto perchè la sua Mercedes ha dimostrato anche al Madring di essere velocissima e perchè gli avversari diretti per il titolo sono dietro di lui. Il compagno di squadra Russell ha ottenuto il sesto tempo e partirà quindi dalla terza fila, mentre Lewis Hamilton è stato il migliore della Ferrari chiudendo al quarto posto. Il sette volte campione del mondo ha accarezzato il sogno della pole position fino all’ultimo giro, dopo aver chiuso con il miglior tempo la Q2. Il terzo tempo realizzato da Max Verstappen con la Red Bull fa capire quanto equilibrio ci sia tra le quattro scuderie che si stanno giocando il mondiale: l’olandese con il terzo tempo è a soli 14 centesimi da Norris.

Antonelli deluso

“Pensavo che il mio fosse un buon giro – ha ammesso Antonelli, deluso da quei pochi millesimi che non l’hanno portato in pole position – ma Norris ha fatto meglio e gli faccio i miei complimenti! Era difficile trovare il bilanciamento con l’asfalto così caldo in queste qualifiche, ho fatto del mio meglio per trovare il limite e mettermi nella miglior posizione, vedremo che cosa potrò fare domani”. Il quinto posto non è soddisfacente neanche per Charles Leclerc: “Le sensazioni erano buone, abbiamo pagato un po’ la power unit, però se guardo oggi penso di avedr massimizzato tutto, forse c’era qualcosa in più da fare ma forse anche gli altri lo pensano così su un circuito nuovo. Quinto è quello che è, cerchiamo di fare meglio domani. Il degrado delle gomme in questa pista è molto alto poi bisogna vedere su questi cittadini perchè dalle prove alle gare cambia molto di solito, sarà una gara molto difficile per la gestione gomme”. Forse la grande occasione della pole position era per Lewis Hamilton, oggi sembrava a portata di mano, l’inglese è molto deluso. “Non mi sono sentito troppo vicino alla pole, è vero che all’inizio ero primo, poi non so cosa abbiano fatto gli altri. Sicuramente c’è qualcosa che noi non abbiamo, non possiamo fare molto meglio. Un set di gomme in più non è un gran vantaggio perchè poi alla fine le cose si riequilibrano”.

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