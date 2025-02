The Odyssey di Christopher Nolan. Cosa c'è da sapere sul nuovo kolossal del regista

L’annuncio di The Odyssey ha colto il pubblico di sorpresa: dopo mesi di speculazioni e ipotesi, Universal Pictures ha ufficialmente confermato che il prossimo attesissimo progetto di Christopher Nolan sarà un adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero. Dopo il trionfo di Oppenheimer, che gli è valso il suo primo Oscar come miglior regista, Nolan si prepara a portare sul grande schermo le epiche peregrinazioni di Odisseo, accompagnato come sempre dalla produttrice e compagna di vita Emma Thomas.

Pur restando avvolto da un’aura di mistero, questo ambizioso progetto premette già di essere una delle pellicole più imponenti degli ultimi anni, tra un cast di primissimo livello e un’impronta narrativa che, come da tradizione per Nolan, saprà combinare spettacolo visivo con effetti speciali e profondità tematica. Ecco tutto quello che si sa finora.

Il cast stellare

Come da consuetudine nei suoi lavori, anche per The Odyssey Christopher Nolan ha riunito un cast eccezionale. Tra i nomi già confermati spicca Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron. Un ensemble di star che include attori già noti al mondo di Nolan – come Damon in Oppenheimer e Interstellar, Pattinson in Tenet e Hathaway in Interstellar e Il cavaliere oscuro - Il ritorno – ma anche volti nuovi per il regista, tra cui Holland, Zendaya, Nyong’o e Theron.

Negli ultimi mesi, il cast si è ulteriormente ampliato con l’ingresso di Benny Safdie (Oppenheimer, Uncut Gems), Jon Bernthal (The Punisher, Daredevil: Born Again) e John Leguizamo (Moulin Rouge, The Menu). A metà febbraio si è aggiunta anche Mia Goth, protagonista della saga MaXXXine/Pearl/X e apprezzata in Suspiria di Luca Guadagnino. Per ora, i dettagli sui loro ruoli restano avvolti nel mistero, ma l’aspettativa cresce di giorno in giorno.

Le location delle riprese

Secondo Variety, una parte delle riprese di The Odyssey avrà luogo in Sicilia, una scelta fortemente evocativa considerando che molti degli episodi narrati nei poemi omerici sono ambientati proprio tra la Trinacria e gli arcipelaghi circostanti. Tra le avventure siciliane più celebri ci sono l’incontro con Circe e Calipso e lo scontro con i mostri marini Scilla e Cariddi nello stretto di Messina.

Le riprese, che saranno realizzate con la tecnologia IMAX, partiranno nel marzo 2025 a Favignana, nelle isole Egadi, con il supporto della casa di produzione italiana Wildside (Fremantle). Successivamente, la troupe si sposterà in Marocco e nel Regno Unito.

Cosa possiamo aspettarci dalla visione di Nolan

L’Odissea di Omero è un poema epico che racconta il lungo viaggio di ritorno di Odisseo verso Itaca dopo la guerra di Troia, un’odissea durata dieci anni e segnata da innumerevoli peripezie: dalla maga Circe al ciclope Polifemo, passando per insidiosi inganni divini e terribili mostri marini. Il poema è popolato da personaggi memorabili come la fedele Penelope, il giovane Telemaco e le divinità Atena, Hermes e Zeus.

Non è ancora chiaro se Nolan opterà per una trasposizione fedele al testo omerico o se, come ipotizzato da alcuni fan, deciderà di attualizzare la storia con un adattamento ambientato in epoca contemporanea. Al momento, Universal Pictures ha descritto il film come “un’epica d’azione mitica girata intorno al mondo”, lasciando aperto il campo a molteplici interpretazioni.

Data d’uscita

Le riprese di The Odyssey prenderanno il via nel 2025, e Nolan tornerà a sfruttare la sua amata tecnologia IMAX, come già accaduto per Oppenheimer, Dunkirk e Tenet. Il film debutterà nelle sale americane il 17 luglio 2026, un mese che il regista ha già eletto a suo periodo prediletto per i debutti cinematografici.